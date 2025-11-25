Укрзалізниця хоче створити нову кризу в економіці

25 ноября 2025, 12:45

Гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко розкритикував намір Укрзалізниці підвищити на 40% тариф на вантажні перевезення.

За його словами, логістика зараз займає до 15% у собівартості агропродукції, тому таке зростання миттєво вдарить по здатності фермерів працювати.Раптові зміни тарифів у розпал сезону, каже він, просто знищать передбачуваність. В результаті зерно піде з залізниці на автошляхи, і програють усі: УЗ втратить вантажну базу, фермери отримають вищі витрати, а держава недоотримає мільярди.