MAXXTER CARRIER та CARRIER MAX - трицикли для перевезення вантажів

2 октября 2025, 13:15

На відміну від звичного електротранспорту, яким доводилось користуватися українським користувачам, ці моделі пропонують цілком унікальний досвід з новим формфактором.

Скутери є триколісними, їхня задня частина – це містке багажне відділення, здатне перевозити колосальні вантажі – практично по півтони кожен. «Причепи» оснащенні практичними елементами ергономіки: ви можете опускати борти, що фіксуються на важелях, а також «скидати» вантаж, підіймаючи багажне відділення. До особливостей варто додати редуктор механічної зміни швидкості та, звісно, задній хід.Попри дійсно великі розміри, особливо CARRIER MAX, новинки є досить маневровими та гарно керуються. На цих скутерах не лише можна перевозити великий вантаж, а і робити це швидко та за будь-яких умов оточення, що робить CARRIER і CARRIER MAX, справді потрібним інструментом на виробництві, в промислових зонах, на аграрних територіях. CARRIER ідеально підходить для перевезення товарів і обладнання, особливо у важкодоступних місцях, де традиційний транспорт може не впоратися. Будівельні матеріали, дрова, товари – легко транспортуватимуться як у межах компактних складів, так і при перевезенні між населеними пунктами.MAXXTER CARRIER та MAXXTER CARRIER MAX – принципово новий погляд на електричний транспорт і наступний кардинальний крок у розвитку бренду.