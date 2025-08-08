MAXXTER RUNNER - електроскутер для бізнесу та щоденного використання

8 августа 2025, 12:15

Сучасний електроскутер MAXXTER RUNNER, створений для зручного, надійного та економного пересування містом.



Ця модель поєднує в собі технологічні рішення та практичний функціонал, що робить її ідеальною як для особистого використання, так і для комерційних цілей.

Завдяки потужному двигуну, ємному акумулятору та надійній конструкції, MAXXTER RUNNER впевнено почувається в умовах міського трафіку, дозволяючи долати до 80 км на одному заряді.

Зручне керування, ергономічна посадка та інтуїтивно зрозумілий дисплей забезпечують комфорт у кожній поїздці.

Оснащений містким переднім кошиком і заднім багажником, MAXXTER RUNNER стане оптимальним рішенням для кур’єрських служб, доставки та щоденних поїздок містом.



Основні особливості:

– Потужний, надійний двигун (1000–1500 Вт)

– Ємний свинцево-кислотний акумулятор 72 В / 20 А·год

– Пробіг до 80 км на одному заряді

– Безкамерні, зносостійкі покришки

– Безпечна гальмівна система: передні дискові, задні барабанні

– Інформаційний LCD-дисплей

– Антикрадіжна система

– Кишеня для дрібних речей