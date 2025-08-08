MAXXTER RUNNER - електроскутер для бізнесу та щоденного використання

Сучасний електроскутер MAXXTER RUNNER, створений для зручного, надійного та економного пересування містом.
Ця модель поєднує в собі технологічні рішення та практичний функціонал, що робить її ідеальною як для особистого використання, так і для комерційних цілей.
Завдяки потужному двигуну, ємному акумулятору та надійній конструкції, MAXXTER RUNNER впевнено почувається в умовах міського трафіку, дозволяючи долати до 80 км на одному заряді.
Зручне керування, ергономічна посадка та інтуїтивно зрозумілий дисплей забезпечують комфорт у кожній поїздці.
Оснащений містким переднім кошиком і заднім багажником, MAXXTER RUNNER стане оптимальним рішенням для кур’єрських служб, доставки та щоденних поїздок містом.
Основні особливості:
– Потужний, надійний двигун (1000–1500 Вт)
– Ємний свинцево-кислотний акумулятор 72 В / 20 А·год
– Пробіг до 80 км на одному заряді
– Безкамерні, зносостійкі покришки
– Безпечна гальмівна система: передні дискові, задні барабанні
– Інформаційний LCD-дисплей
– Антикрадіжна система
– Кишеня для дрібних речей