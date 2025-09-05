MAXXTER ECLIPSE – новий електроскутер з літієвими акумуляторами

5 сентября 2025, 10:45

MAXXTER ECLIPSE виконаний у класичному форматі: бокс для речей позаду, відсік під сидінням, кишеня для дрібних речей та USB-роз’єм на «торпеді».

Він має дещо більші габарити у порівнянні з попередниками, що у поєднанні з незвичними фарами та стильним кольоровим забарвленням робить його переконливим учасником дорожнього руху.

Скутер живиться від літієвих акумуляторів, тож ECLIPSE може похвалитися пробігом до 110 км на одному заряді. Двигун скутера дарує йому швидкість 65 км/год. Окрім високої потужності та великого запасу ходу, скутер наділений значною керованістю і маневровістю.Зі зручностей та елементів безпеки тут присутній традиційний набір з дуже ясних регульованих дзеркал заднього виду, габаритних вогнів, звукового сигналу, антикрадіжної системи. Особливу увагу привертають великі упори для ніг з бортів скутера, посилений металевий захист корпусу, функція дистанційного запуску з брелока та неймовірно зручне збільшене сидіння, яке зокрема легко вмістить і пасажира.ECLIPSE відкриває нову епоху літієвих електричних скутерів MAXXTER. Це справжній преміальний продукт, який гарантовано стане хітом продажів.