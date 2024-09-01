Новинки електротранспорту сезону 2024 від Maxxter

1 сентября 2024, 12:15

Стрімкий дизайн Maxxter Neon та Maxxter Leon легко потішить користувачів, які люблять самовиражатися.

Позаяк доступні одразу дві колірні варіації кожної моделі: чорний та білий Neon, синій та червоний Leon. Новинки точно не відносяться до розмірених моделей, адже двигуни 2500 Вт розганяють їх до 65 км/год. Свинцево-кислотні акумулятори забезпечують теоретичну дистанцію до 90 км. Електроскутери мають дискові гальма позаду і спереду, оснащені традиційними засобами для пересування дорогами: звуковим сигналом, габаритами, люстерками заднього виду, LCD-панелями.Maxxter Ant – безпрограшний вибір для користувачів, яким нікуди поспішати. Наявність двох коліс позаду не вимагає балансування, тобто він стоїть самостійно без допомоги ніжок, або ніг власника – сів і поїхав. Спереду скутера присутній кошик для багажу, ззаду розміщено ще один місткий бокс. Ключовою особливістю моделі є його здатність трансформуватися у тримісний скутер шляхом відсування сидіння зі спинкою на задню частину транспорта. Під капотом у “мурахи” двигун 500 Вт, а отже розрахований скутер на неквапливі подорожі, прогулянки та поїздки за покупками.