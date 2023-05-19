Сучасний електроскутер Maxxter NOVA вже продається в Україні

19 мая 2023, 13:45

Maxxter NOVA живиться від потужного акумулятора, який можна зарядити від звичайної розетки.

Його місткість дозволяє скутеру долати відстань до 80 км без підзарядки, а 1000 Вт потужності здатні розганяти його до 45 км/год.

Maxxter NOVA це повноцінний транспортний засіб, який відповідає всім відомим стандартам та оснащений заходами безпеки. Тут ви знайдете габаритні вогні, поворотники, яскраві фари, звуковий сигнал, сигналізацію із системою захисту від викрадення, яка блокує колесо, та інші корисні деталі. Скутер має кишеню для особистих речей та місткий багажник із замком.Якісний продукт – це вдале поєднання ефективності та стилю. Оновлений дизайн Maxxter NOVA органічно впишеться як у міські пейзажі, так і провінційні. Окремої уваги заслуговує LCD-дисплей, а саме – його великі габарити. Лаконічно вписується в кермо скутера, цей екран схожий швидше на бортовий комп’ютер з футуристичного твору. Функціонально він дозволить вам стежити за станом вашого транспортного засобу та контролювати рух. Зокрема дисплей відображає режими швидкості та рівень заряду батареї. Варто зазначити, що скутер також оснащений USB-портом на випадок, якщо вам потрібно буде зарядити мобільні пристрої просто в дорозі.Амортизаційна система Maxxter NOVA дозволить користувачеві почувати себе комфортно та безпечно навіть на нерівних неасфальтованих дорогах. На користь всюдихідності скутера говорять також і безкамерні шини міцних коліс з алюмінієвими дисками. Комбінована гальмівна система може зупиняти засіб як плавно, так і швидко – щоб уникнути аварійних ситуацій.Модель доступна у трьох кольорах: NOVA Blue, NOVA Black, NOVA Silver.Зробіть життя комфортнішим та оновіть свій стиль разом з Maxxter NOVA!