27 июня 2023, 12:45

YADEA RN та E8S – нові моделі електроскутерів від Yadea

Мова йде про E8S, що доступний аж у чотирьох кольорах – чорному, білому, сірому, синьому, а також RN, який дає можливість обирати між сірою, чорною та синьою варіаціями.

Дизайн електроскутера Yadea RN класичний, але водночас досить агресивний. Потужність його двигуна складає 1200 Вт, а це означає, що швидкість скутера складатиме 45 км/год. Акумулятор місткістю 23 А·год подарує користувачу змогу долати до 80 км на одному заряді! RN використовує комбіновану гальмівну систему – дискові та барабанні гальма. Головною особливістю моделі є його великий LCD-дисплей, що інформуватиме користувача про стан транспорту. Зокрема присутні усі необхідні елементи для комфортної та безпечної подорожі – люстерка заднього виду, габаритні вогні, USB-роз’єм, містка кишеня для речей. Ззаду пристосувався практичний додатковий багажник – якщо раптом довелося їхати до крамниці.

Yadea E8S – дещо більш швидкісний та витриваліший варіант. 2000-Вт двигун розжене скутер до 50 км/год, а місткість 38 А·год акумулятора дозволить долати понад 100 км на одному заряді. Гальма тут відповідні – передні та задні дискові. Діаметр диска колеса складає 12 дюймів, що робить цю модель справжнім всюдиходом.

Електроскутери RN та E8S живляться від графенових акумуляторів. Відмінною особливістю графенового акумулятора є висока швидкість заряджання, можливість роботи за несприятливих (дуже низьких та дуже високих) температур і більш “чесна” витрата заряду в порівнянні з іншими типами акумуляторних батарей.

Розвиток електротранспорту набирає обертів! Ефективність та універсальність нових моделей від Yadea свідчать про невпинне зростання технологічного потенціалу таких засобів пересування. Саме час спробувати особисто та переконатися!
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