LG UltraGear evo - новий преміальний бренд ігрових моніторів

2 января 2026, 13:15

LG Electronics (LG) оголосила про глобальний запуск свого нового преміального бренду ігрових моніторів UltraGear evo, який буде вперше представлений на CES 2026.

Спираючись на лідерство LG у категорії 5K і 5K2K-ігрових дисплеїв, UltraGear evo розширює можливості високої чіткості за допомогою лінійки моніторів від 5K і вище у форматах OLED, MiniLED нового покоління та ультрашироких екранів, поєднуючи надвисоку роздільну здатність, швидкодію та глибоке занурення. Стартова лінійка складається з трьох флагманів: 39GX950B, 27GM950B та 52G930B, які об’єднує спільна основа – зразкова якість зображення з високою роздільною здатністю.



В основі цієї еволюції лежить прагнення LG до безкомпромісної якості зображення, посилене новим вбудованим AI-рішенням. Ця власна технологія забезпечує першу у світі технологію 5K-масштабування зображення зі Штучним інтелектом. Вона дає змогу досягти вражаючої чіткості рівня 5K без необхідності оновлення графічної карти та дозволяє гравцям насолоджуватися більш широким спектром контенту у високій роздільній здатності, виходячи за межі обмежень початкової роздільності.

39-дюймовий OLED-ігровий монітор LG UltraGear evo GX9 (39GX950B) продовжує спадщину лінійки GX9 як 39-дюймовий 5K2K OLED монітор, що забезпечує безкомпромісну якість зображення та повне занурення в ігровий процес. На цій основі, завдяки новому вбудованому AI-рішенню, монітор аналізує та покращує контент у режимі реального часу до того, як він потрапляє на панель, забезпечуючи приголомшливу чіткість рівня 5K без потреби в оновленні GPU. Цей підхід виходить за межі простої зміни роздільної здатності: завдяки AI Scene Optimization та AI Sound монітор додатково вдосконалює якість зображення й звуку для ще більш захопливого аудіовізуального досвіду.



Візуальна продуктивність посилюється завдяки технології Primary RGB Tandem OLED, яка забезпечує покращену яскравість, точну передачу кольору та триваліший термін служби панелі з ідеальною чорною та реалістичними кольорами. Для адаптації під різні ігрові жанри передбачено функцію Dual Mode, що дозволяє легко перемикатися між 165 Гц у роздільній здатності 5K2K та 330 Гц у роздільній здатності WFHD, у поєднанні з надшвидким часом відгуку 0,03 мс (GtG), — геймери можуть віддати перевагу або максимальній деталізації, або надплавному зображенню для конкурентних ігор.



1500R-вигнутий надширокоформатний дисплей 21:9 зберігає вертикальну висоту 32-дюймового екрана, водночас розширюючи горизонтальне поле огляду для ігор і мультизадачності. Завдяки щільності пікселів 142 PPI та сертифікації VESA DisplayHDR True Black 500 монітор забезпечує деталізовані світлі фрагменти та глибоку чорну навіть у найтемніших сценах.



27-дюймовий LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) встановлює новий стандарт для 27-дюймових ігрових моніторів як перший у світі 5K-монітор на базі MiniLED нового покоління, спеціально розроблений для суттєвого покращення контролю blooming-ефекту. Завдяки ефективному зменшенню ореолів і засвічень, які зазвичай спостерігаються на дисплеях MiniLED з високою роздільною здатністю, монітор забезпечує професійну точність 5K з винятковою оптичною чіткістю.



Маючи 2 304 зони локального затемнення у поєднанні з інженерним підходом Zero Optical Distance, який мінімізує проміжок між панеллю та світлодіодною підсвіткою, монітор забезпечує надвисоку яскравість і точний контроль контрасту, зберігаючи деталі як у яскравих, так і в темних сценах.



Як і 39-дюймова модель GX9, 27GM950B оснащено вбудованими технологіями, що забезпечують 5K-масштабування зі Штучним інтелектом, AI Scene Optimization та AI Sound для покращення зображення й звуку в режимі реального часу без додаткового навантаження на GPU.



Для гнучкої ігрової продуктивності монітор підтримує режим Dual Mode, який дозволяє перемикатися між 165 Гц у роздільній здатності 5K та 330 Гц у QHD, у поєднанні з швидким часом відгуку 1 мс (GtG). Завдяки сертифікації VESA DisplayHDR 1000 та піковій яскравості до 1 250 ніт дисплей забезпечує яскраві світлові акценти, інтенсивні відблиски та чіткі спалахи світла з високим ступенем реалістичності поряд із глибоким, контрольованим чорним кольором.

52-дюймовий LG UltraGear evo G9 (52G930B) відкриває новий клас великих ігрових дисплеїв як найбільший у світі 5K2K ігровий монітор, надаючи геймерам безпрецедентний розмір екрана в межах лінійки UltraGear evo. Вражаючі габарити поєднуються з надшвидкою частотою оновлення 240 Гц, що забезпечує стабільну швидкодію та високу якість зображення.Гігантський екран має вертикальну висоту, співставну зі стандартним 42-дюймовим дисплеєм 16:9, але розширюється горизонтально до панорамного формату 12:9. Такий форм-фактор забезпечує робочу область, що на 33 відсотки ширша порівняно зі стандартним UHD-монітором. Кривизна 1000R охоплює периферійний зір користувача, створюючи ефект повного занурення. Візуальний ряд не менш вражаючий: завдяки сертифікації VESA Display HDR 600 монітор забезпечує насичені кольори та глибокий контраст.Нова лінійка LG UltraGear evo буде представлена на виставці CES 2026. Відвідувачі зможуть оцінити високу якість зображення цих моделей у двох зонах: «Dream Setup» - натхненній ігровими спільнотами Reddit, та гоночному симуляторі на базі SimCraft з новим 39-дюймовим GX9.Окрім нової серії evo, у перший день роботи CES 2026 на глобальних ринках розпочнуться продажі UltraGear GX7 (27GX790B). Цей 27-дюймовий ігровий монітор оснащений QHD-дисплеєм Primary RGB Tandem OLED, підтримує частоту оновлення 540 Гц і режим Dual Mode (HD 720 Гц), відповідаючи високим очікуванням найвибагливіших геймерів.