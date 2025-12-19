LG представляє розширену лінійку SIGNATURE на базі ШІ

19 декабря 2025, 10:45

Компанія LG Electronics (LG) представляє наступний етап розвитку свого преміального бренду LG SIGNATURE на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі (6–9 січня).



Відзначаючи десятиліття інновацій, нові колекції LG SIGNATURE представляють розширений асортимент продуктів, що поєднують потужні можливості штучного інтелекту й вишуканий дизайн, зберігаючи при цьому незмінну естетику стриманої розкоші, притаманну бренду.

Нова лінійка LG SIGNATURE, що працює на базі технології AI Core-Tech від LG, забезпечує підвищену функціональність і бездоганну зручність у повсякденному житті. Завдяки набору функцій на основі штучного інтелекту та можливостям генеративного штучного інтелекту ці прилади забезпечують персоналізований досвід, розроблений для максимального комфорту користувачів.



Центральним елементом виставки є новий холодильник LG SIGNATURE, який втілює бачення LG щодо розумної кухні. Він, оснащений розмовним штучним інтелектом на основі великої мовної моделі (LLM), підтримує взаємодію на основі природної мови, щоб надавати індивідуальні рекомендації.1 Новий 6,8-дюймовий LCD-дисплей доповнює передові технології штучного інтелекту LG, допомагаючи підтримувати рівень охолодження для оптимальної свіжості. Крім того, функція AI Fresh контролює коливання температури на основі звичок користувача і попередньо охолоджує внутрішній простір — за дві години до передбачуваного відкриття дверцят.



Для ще більшої зручності холодильник LG SIGNATURE Smart InstaView спрощує зберігання продуктів за допомогою ThinQ Food, який використовує внутрішню камеру для ідентифікації інгредієнтів, пропонує рецепти та креативні заміни на основі продуктів, що знаходяться всередині.2 Коли прилад не використовується, ви можете налаштувати відображення візуальних ефектів на панелі T-OLED InstaView, щоб покращити атмосферу кухні, перетворивши її на виразний простір.

Щоб полегшити процес приготування їжі, лінійка духових шаф LG SIGNATURE пропонує такі функції, як Gourmet AI, яка використовує камеру зі штучним інтелектом всередині духовки для розпізнавання понад 85 страв і автоматичного вибору ідеальних налаштувань для приготування страв. Функція AI Browning контролює процес випікання хліба і надсилає повідомлення через застосунок ThinQ, коли хліб досягає заданого рівня готовності. Серед можливостей підключення до смартфона — моніторинг у реальному часі, таймлапс-огляд після завершення приготування та зручний обмін контентом у соціальних мережах.



Нова лінійка SIGNATURE залишається відданою своєму вишуканому мінімалістичному дизайну, а саме єдиній естетиці, що характеризується витонченими горизонтальними лініями, культовими золотими акцентами та ретельною майстерністю виконання. Наслідуючи традиційне прагнення бренду до досконалості, нові продукти поєднують елегантний дизайн із максимальним об’ємом та покращеною продуктивністю на основі штучного інтелекту.



LG представить три нові колекції дизайну LG SIGNATURE — Seamless, Iconic і Tailored, що дасть споживачам можливість вибирати продукти, які найкраще відповідають їхнім потребам і особистому стилю. Створені з урахуванням найвищих стандартів якості та продуктивності, ці колекції вирізняються матеріалами, що надають інтер’єру відчуття впевненості та характеру. Дотримуючись цього підходу, LG прагне розширити свою базу преміум клієнтів шляхом посилення регіональних стратегій і прискорення зростання на глобальних ринках.

Крім того, LG SIGNATURE представить імерсивні простори у співпраці з італійським брендом елітних меблів Poliform, демонструючи, як побутова техніка гармонійно поєднується з розкішними інтер'єрами, створюючи ретельно продумані преміальні рішення для життя.«LG SIGNATURE поєднує дизайн, продуктивність і досвід, переосмислюючи майбутнє розкоші в домі та встановлюючи нові стандарти для преміальної побутової техніки, — зазначив Бек Сунг-те, президент компанії LG Home Appliance Solution. — У рік свого десятиріччя розширена лінійка LG SIGNATURE продовжує лідирувати на світовому ринку для клієнтів, які прагнуть більш виразного та вишуканого стилю життя».Відвідувачі виставки CES 2026 зможуть ознайомитися з новинками в лінійці LG SIGNATURE на стенді LG з 6 по 9 січня (№ 15004, Виставковий центр Лас-Вегаса).