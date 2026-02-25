LG представила майбутнє домашнього простору на KBIS 2026

25 февраля 2026, 9:45

Компанія LG Electronics (LG) представила широкий спектр преміальних рішень для дому на виставці 2026 Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) — найбільшій виставці обладнання для кухонь і ванних кімнат у Північній Америці, яка проходила в Орландо, штат Флорида, з 17 по 19 лютого.



Виставка, на якій було представлено розширений асортимент LG SIGNATURE, преміальну побутову техніку SKS і платформи ThinQ AI і ThinQ Pro, підкреслює зростання присутності LG на споживчому ринку та ринку будівельних матеріалів Північної Америки.



Відвідувачі стенда LG могли ознайомитися з розширеним асортиментом преміальних рішень для життя LG SIGNATURE. Нова лінійка, розроблена з урахуванням останніх тенденцій у сфері житлового будівництва в Північній Америці, поєднує технологічні інновації та вишуканий дизайн, щоб переосмислити сучасний спосіб життя. Сьогодні, відзначаючи своє десятиріччя, LG SIGNATURE пропонує розширену лінійку кухонних приладів, що охоплює 10 категорій продуктів. Елегантні рішення бренду представляють ідеальний баланс форми й функціональності, поєднуючи вишуканий дизайн і високу продуктивність зі зручними функціями штучного інтелекту, що ще більше покращує та збагачує досвід користувачів.

LG SIGNATURE представляє три різні дизайнерські колекції — Iconic, Tailored і Seamless — кожна з яких відображає регіональні стилі життя й інтер'єрні тенденції, зберігаючи мінімалістичну естетику бренду. Колекція Iconic відтворює яскраві кольори, популярні в елітних кондомініумах. Колекція Tailored пропонує варіанти індивідуального оформлення, включно з матеріалами й оздобленням. Колекція Seamless, розроблена у співпраці з італійським брендом елітних меблів Poliform, відрізняється витонченою та елегантною естетикою, яка органічно поєднується з різноманітними стилями інтер'єру.



На виставці KBIS 2026 компанія LG презентувала перше рішення для прання ультрапреміального бренду SKS разом із новою кухонною лінійкою. Спираючись на точність, винахідливість і завзяття, SKS продовжує розширювати свій асортимент у напрямку створення технічного середовища для всього будинку. Нові 29-дюймові SKS WashCombo та SKS Dryer оснащені передовими технологіями догляду за тканинами на основі штучного інтелекту та можуть працювати в парі, створюючи повністю інтегровану й ефективну пральну систему.



Серед найцікавіших моделей кухонної техніки SKS — довгоочікувані 36-дюймові вбудовані морозильна камера та холодильник, які автоматично оптимізують охолодження й виробництво льоду відповідно до особливостей використання. Інноваційна система SKS Hidden Induction Island System забезпечує охайний, гармонійний вигляд і зручність використання завдяки невидимій індукційній варильній поверхні та витяжці з нижнім відведенням. Також представлена нова 36-дюймова індукційна варильна поверхня Full-Flex з двома розширеними зонами для приготування їжі, які підходять для посуду розміром до 12,6 дюйма. Компанія LG проводила на своєму стенді кулінарні шоу, під час яких відвідувачі могли оцінити інтелектуальні функції та точність приготування їжі за допомогою нових кухонних приладів SKS.



Високу продуктивність і довговічність преміальної техніки, представленої на виставці KBIS, забезпечують високоефективні компонентні технології Core Tech. Пральні машини LG оснащені запатентованою технологією Dual Inverter Heat Pump і двигуном Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD), а холодильники LG Fit & Max — шарнірами Zero Clearance, що забезпечують гнучкість встановлення врівень зі стіною.

LG також продемонструвала, як її AI Home покращує повсякденне життя завдяки злагодженій взаємодії пристроїв зі штучним інтелектом і платформи ThinQ AI, що включає хаб ThinQ ON AI Home, а також сервіси ThinQ UP і ThinQ Care. AI Home від LG допомагає захищати особисті дані та конфіденційну інформацію за підтримки системи кібербезпеки LG Shield, забезпечуючи при цьому індивідуальний комфорт і зручність.Орієнтуючись на північноамериканський ринок забудовників, LG представила комплекти побутової техніки, призначені для житлових комплексів, зокрема компактні рішення для кухні та пральні, а також комплекти Styler із подвійною конфігурацією.Відвідувачі також могли ознайомитися з LG ThinQ Pro, платформою управління простором для B2B-клієнтів, яка забезпечує інтегровану роботу системи за допомогою простої настройки на основі QR-кодів і централізованого моніторингу.