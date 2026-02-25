Скільки валюти можна ввозити в Україну

При в’їзді в Україну фізичні особи можуть перевозити готівкову валюту та банківські метали.
Ліміт без декларації
До €10 000 в еквіваленті на одну особу — без письмової декларації.
Правило однакове для резидентів і нерезидентів.
Якщо сума від €10 000
Потрібно:
Заповнити письмову митну декларацію
Резидентам — надати документи про походження коштів (виписка з рахунку, квитанція про зняття готівки, обмін валют, купівля банківських металів)
Документи дійсні 90 днів.
Нерезидентам достатньо лише декларації — без підтвердних документів.
Якщо не задекларувати перевищення — штраф 20% від суми понад ліміт.
Важливо пам’ятати
€10 000 — це ліміт на кожну людину, а не на сім’ю.
Якщо перевозите більше — краще задекларувати добровільно.
Кошти, розподілені між членами сім’ї, мають реально належати кожному окремо.