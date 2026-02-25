Скільки валюти можна ввозити в Україну

25 февраля 2026, 10:45

При в’їзді в Україну фізичні особи можуть перевозити готівкову валюту та банківські метали.

Ліміт без декларації

До €10 000 в еквіваленті на одну особу — без письмової декларації.

Правило однакове для резидентів і нерезидентів.



Якщо сума від €10 000

Потрібно:

Заповнити письмову митну декларацію

Резидентам — надати документи про походження коштів (виписка з рахунку, квитанція про зняття готівки, обмін валют, купівля банківських металів)



Документи дійсні 90 днів.



Нерезидентам достатньо лише декларації — без підтвердних документів.



Якщо не задекларувати перевищення — штраф 20% від суми понад ліміт.



Важливо пам’ятати

€10 000 — це ліміт на кожну людину, а не на сім’ю.

Якщо перевозите більше — краще задекларувати добровільно.

Кошти, розподілені між членами сім’ї, мають реально належати кожному окремо.