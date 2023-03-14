Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:
- перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;
- в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.
14 марта 2023, 8:45
Коли не вдасться скористатися е-паспортом
Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:
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