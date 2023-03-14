Коли не вдасться скористатися е-паспортом

14 марта 2023, 8:45

Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:



- перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

- в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;

- в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.