14 марта 2023, 8:45

Коли не вдасться скористатися е-паспортом

Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:

- перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;
- в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.


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