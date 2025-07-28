У 2026 році в’їзд до ЄС стане платним — вводять систему ETIAS

28 июля 2025, 9:15

Євросоюз запроваджує нову систему в’їзду для громадян країн, які не потребують віз. Перед кожною поїздкою потрібно буде отримати спеціальний дозвіл — онлайн через сайт або застосунок.

Коштуватиме це 7 євро, а дозвіл діятиме 3 роки (або до кінця терміну дії паспорта).ETIAS — це щось на кшталт “електронного дозволу”, який перевіряє вас ще до перетину кордону. Усе задля посилення безпеки в Європі.Старт роботи — кінець 2026 року. Буде перехідний період, поки нові правила не стануть обов’язковими для всіх.