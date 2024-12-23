Українці платитимуть €7, щоб в’їжджати до Європи

23 декабря 2024, 13:45

Із нового року для поїздок до ЄС знадобиться спеціальний дозвіл ETIAS, який надає право перебувати в будь-якій із 30 країн Євросоюзу до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Щоб отримати ETIAS, необхідно заповнити онлайн-анкету і сплатити збір у розмірі €7. Після схвалення заявки дозвіл надійде на електронну пошту. Він буде дійсний протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта. У разі заміни документів потрібно буде отримати новий дозвіл.

Обробка анкети зазвичай триває кілька хвилин. Однак, якщо система вирішить, що потрібна додаткова перевірка, процес може затягнутися до 14 або навіть 30 днів.