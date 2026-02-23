Непал посилює правила підкорення Еверест

23 февраля 2026, 17:15

Тепер дозвіл отримають лише ті, хто вже підкорив хоча б одну непальську вершину вище 7000 метрів. Також знадобиться свіжа медична довідка і детальний план експедиції.

Влада прагне зменшити кількість трагедій (на Евересті загинуло понад 300 осіб) і навести порядок зі сміттям. Зараз альпіністи зобов'язані спускати з гори щонайменше 8 кг відходів або платити $4000 застави. У майбутньому цей депозит можуть замінити обов'язковим екологічним збором.Якщо закон остаточно ухвалять, це буде одним з найсуворіших переглядів правил за останні роки.