19 января 2026, 9:15

Довідка про доходи пенсіонера онлайн — як оформити

Довідка про доходи може знадобитися, наприклад, для оформлення субсидії, виїзду за кордон чи переведення пенсійних виплат. Її вже можна отримати онлайн без візиту до установи.

Де оформити:

через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України
через Портал Дія (розділ «Послуги» → «Пенсії, пільги та допомога»)  

Що робити:

Авторизуйтесь на порталі (BankID/КЕП/Дія)
Оберіть «Довідка про доходи пенсіонера»
Вкажіть період, за який потрібна довідка
Надішліть запит і перевіряйте статус у своєму кабінеті  

Якщо дані відсутні в реєстрі — послуга може бути недоступна.

За бажанням довідку можна також отримати офлайн у територіальному органі ПФУ.


