Довідка про доходи пенсіонера онлайн — як оформити

19 января 2026, 9:15

Довідка про доходи може знадобитися, наприклад, для оформлення субсидії, виїзду за кордон чи переведення пенсійних виплат. Її вже можна отримати онлайн без візиту до установи.

Де оформити:

через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

через Портал Дія (розділ «Послуги» → «Пенсії, пільги та допомога»)



Що робити:

Авторизуйтесь на порталі (BankID/КЕП/Дія)

Оберіть «Довідка про доходи пенсіонера»

Вкажіть період, за який потрібна довідка

Надішліть запит і перевіряйте статус у своєму кабінеті



Якщо дані відсутні в реєстрі — послуга може бути недоступна.

За бажанням довідку можна також отримати офлайн у територіальному органі ПФУ.