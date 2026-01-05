Франція — у трійці країн Європи з найвищими податками для компаній

5 января 2026, 8:15

Незважаючи на щедрі субсидії та пільги, Франція залишається третьою в ЄС за рівнем податкового навантаження на нефінансові компанії.



Високі податки на компанії — давня французька особливість: держава щедро підтримує бізнес грантами та пільгами, але водночас активно обкладає його внесками та податками. У результаті великим групам вигідно користуватися схемами оптимізації та виводити прибуток за кордон, а малий і середній бізнес часто відчуває себе затиснутим. Для емігрантів-підприємців це ключовий фактор при виборі форми бізнесу та країни реєстрації.