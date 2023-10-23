Як в Україні мільярди гривень не потрапляють до бюджету?

23 октября 2023, 10:15

Про це розповів економіст Борис Кушнірук. За словами експерта, через відсутність протидії тіньовому гральному бізнесу бюджет втрачає мільярди гривень.



“У нас гральний бізнес. Ми піаримося на рівні комітетів парламентських щодо того, що вони роблять. А по факту протидії, реальної протидії тінізації грального бізнесу немає. А це величезні кошти, які не надходять до державного бюджету.” — акцентує Кушнірук.

Механізм проблеми полягає в надмірному податковому навантаженню на гравця. Гроші, які гравець використовує для ставки, це кошти, які отримані ним раніше. Зарплата, проценти з депозиту чи премії. Це кошти, з яких вже вже були утримані ПДФО, військовий збір, податок на проценти з депозитів, тощо. Згідно логіки комітету, а не Податковому кодексу ставка гравця по суті обкладається подвійним податком.Зважаючи на це, в інтересах гравця зберегти свої гроші і він починає надавати перевагу нелегальним операторам, адже ті, в свою чергу, не утримують податок зі ставки клієнта. Головна проблема у тому, що бюджет недоотримує податки від ліцензіатів, через те, що легальні оператори втрачають гравців, які переходять до тіньових конкурентів, з якими влада не веде відповідної боротьби.