На узбережжі Марина-ді-Равенна знайшли рідкісну рибу-місяць

12 марта 2026, 15:45

На узбережжі Марина-ді-Равенна в регіоні Емілія-Романья виявили великий екземпляр риби-місяця (Mola mola).

Рибу довжиною близько 2,5 метра і вагою приблизно 400 кг помітили перехожі, після чого її забрали фахівці з центру охорони морського середовища Cestha разом із береговою службою.

Причина загибелі поки невідома. За попередніми припущеннями, риба могла бути ослаблена хворобою, що вплинула на її здатність плавати та харчуватися.Дослідники зазначили, що під час первинного огляду не виявили ознак впливу людини, таких як пошкодження від гвинтів човнів або рибальських сіток.