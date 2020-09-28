DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS - компактный видеорегистратор с Wi-Fi

28 сентября 2020, 15:27

Как в кратковременных поездках, так и в долгих путешествиях хочется запоминать яркие и избегать неприятные впечатления.

Жителям Украины в этом поможет новинка – «умный» видеорегистратор DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS. Это современный гаджет, который отличается надежностью, функциональностью и удобством, работает на платформе Android, поддерживает подключение через Wi-Fi и сохраняет записанное видео в облачном хранилище.

На дорогах ситуацию хочется держать под максимальным контролем, ведь от случайностей во время движения никто не застрахован. Теперь для жителей Украины доступен «умный» видеорегистратор DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS, который поможет избежать неприятных ситуаций и сделает любую поездку спокойнее и безопаснее, а воспоминания о ней – ярче.

DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS не даст упустить ни единой детали путешествия – будь то красивые виды из машины или спорные ситуации на дороге. Камера захватывает происходящее на 360 градусов, а уникальный осевой кронштейн позволяет установить видеорегистратор в любой части и на любой поверхности транспортного средства. Видео записывается в высоком разрешении (1600P ultra HD и 2K+ lossless UHD), а шесть комплектов стеклянных линз добавляют картинке чёткости и реалистичности.

Чтобы владелец мог посмотреть видеозапись в любой момент, гаджет сохраняет файлы в облачное хранилище. Пересмотреть их можно в любое время и в любом месте, к тому же владелец может не волноваться о заканчивающейся памяти на устройстве. Процесс сохранения полностью безопасен – для передачи файлов в облако используется технология кодирования и декодирования изображения.

Видеорегистратор предусматривает запись не только происходящего на дороге, но и внутри автомобиля. Уникальная двумерная осесимметричная конструкция разъёма, кронштейн с боковой осью, а также передний и задний интерфейсы с двойным соединением Type-C позволяют устанавливать видеорегистратор в обе стороны. Благодаря такой задумке, путешественники могут вести собственный видеоблог, а также делиться своими впечатлениями от поездки с близкими и друзьями.

«Умный» гаджет записывает не только видео – благодаря технологии SR (Sense Reality), им фиксируются все параметры вождения. Резкие ускорения, торможения, повороты, подъемы и спуски – ничто не укроется от сверхточного шестиосевого гироскопа. Кроме того, модель умеет анализировать стиль вождения и учитывать перестроение транспортного средства с одной полосы на другую. Благодаря такому анализу, видеорегистратор может создавать предполагаемую траекторию движения автомобиля.

Современные технологии позволяют Ddpai Mola N3 Dash не только следить за передвижениями транспортного средства, но и ассистировать водителю. Умная система видит светофоры, отслеживает траекторию движения как автомобилей впереди, так и пешеходов. Для информирования водителя система использует голосовые предупреждения. А чтобы владелец не волновался за припаркованное транспортное средство, у видеорегистратора предусмотрена система мониторинга на парковке. С её помощью легко контролировать припаркованное транспортное средство в любое время дня и ночи – не выходя при этом из дома.

Чтобы не упустить происходящего на дороге, видеорегистратор должен быть надёжным и постоянно снимать. Для этого в Ddpai Mola N3 Dash Cam используется суперконденсатор – благодаря ему гаджет может работать даже в экстремальных условиях. В отличие от классических литиевых батарей, суперконденсатор выдерживает перепады температур от -20 до 70 ℃. Кроме того, такая технология не загрязняет окружающую среду и полностью безопасна для владельца. Если в литиевых батареях энергия преобразуется за счет химических реакций, то в суперконденсаторе – за счет изменения электрического поля. Среди других плюсов технологии – гаджет с суперконденсатором быстрее заряжается и отличается большим количеством циклов зарядки и разрядки.

С 29 сентября по 1 октября жители Украины могут выгодно приобрести «умный» видеорегистратор DDPAI N3 Dash Cam в официальном магазине ddpai Official Store. В это время проходит акция и гаджет с GPS стоит 49,53$ вместо 121,18$, а без GPS – 40,99$ вместо 99,98$. Скидка на видеорегистратор с GPS складывается благодаря 59% скидке магазина, промокода на 2$ (DDPAIMOLA) и кода магазина на 3$ (3USD). А скидка на гаджет без GPS – из 59% скидки магазина, промокода на 2$ (DDPAIMOLA) и кода магазина на 4$ (4USD). Для получения полной скидки необходимо правильно ввести все промокоды и коды.

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