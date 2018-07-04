TEAMGROUP выпустила надёжную карту памяти Dash Card для видеорегистраторов

4 июля 2018, 9:45

TEAMGROUP объявила о выпуске карты памяти Dash Card, разработанной специально для видеорегистраторов.

Карта памяти создана в расчёте на длительную эксплуатацию и стабильное хранение данных и прекрасно совместима с современными видеорегистраторами. Изделие прошло жёсткие процедуры контроля качества и верификации совместимости, и является наилучшим средством хранения данных для автомобильных регистраторов.



Dash Card от TEAMGROUP – это карта памяти, специально разработанная для автомобильных видеорегистраторов и видеонаблюдения. Спецификации UHS-I U1 (Class10) позволяют вести видеозапись в формате Full HD 1080p (30 кадр/с) без каких-либо задержек или дефектов изображения. Она может записывать движущиеся и статичные изображения с высокой чёткостью, и обеспечит наличие доказательств при возникновении аварийной ситуации. Карта памяти Dash Card прошла тесты на совместимость с большинством популярных видеорегистраторов, а также на предмет выполнения фото- и видеозаписи и других операций. Карта имеет высокую совместимость, длительный срок службы и стабильную производительность, что позволяет полностью записать поездку и сохранить важные изображения. Гарантируется полная безопасность потребителя, более того, в нужный момент можно также защитить личные интересы и права на материал. Это очень мощная опция для целей видеорегистрации.



Высококачественная карта памяти Dash Card была протестирована во всех типах жёстких условий. Она не только стабильно работает в экстремальном диапазоне температур от -25 до +85℃, но также имеет защиту от шока, воды, рентгеновских лучей и т.д. Независимо от условий, в которых движется автомобиль, Dash Card обеспечит всестороннюю защиту данных. Даже в случае повреждения устройства видеозаписи данные, сохранённые на карте, не пострадают.

