TEAMGROUP анонсировала спецификации новой памяти DDR4 для процессоров AMD Ryzen

18 мая 2018, 11:45

TEAMGROUP официально объявила о выходе новой продвинутой версии памяти T-FORCE DARK PRO с обновлёнными спецификациями для 2-го поколения процессоров AMD Ryzen.

С выходом новых процессоров AMD компания TEAMGROUP выпустила новую память T-FORCE DARK PRO DDR4 с частотой до 3466МГц. Высокая стабильность и производительность этой памяти отвечает требованиям игровых ЦП и обеспечивает наилучшие условия оверклокеров и геймеров.T-FORCE DARK PRO оснащена высокоэффективным алюминиевым радиатором. Собственный персональный стиль можно создать за счёт установки серых или красных панелей. T-FORCE DARK PRO также обеспечивает абсолютную стабильность и надёжность благодаря масштабному тестированию и совместимости большинством материнских плат. С момента своего появления память T-FORCE DARK PRO пользуется высоким спросом на рынке DDR4. Теперь T-FORCE с гордостью представила новые спецификации DDR4 3466МГц, которые поднимают планку ультравысокой производительности, чтобы подарить геймерам новые ощущения от использования самых продвинутых аппаратных компонентов.Новая высокоскоростная память T-FORCE DARK PRO DDR4-3466МГц работает на высококачественных микросхемах, которые соответствуют уровню процессоров 2-го поколения AMD Ryzen и становится новым стандартом для лучших современных игр.