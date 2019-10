TEAMGROUP T-FORCE выпустила игровую память и SSD-накопитель PCI-E Gen4 x4 M.2

11 октября 2019, 12:45

Ведущий мировой бренд памяти TEAMGROUP выпустил игровую память T-FORCE DARK Z α DDR4 и твердотельный накопитель CARDEA ZERO Z440 PCI-E Gen4 x4 M.2, которые были разработаны специально под серию процессоров AMD RYZEN 3000 и новейшую платформу X570.

Вслед за мировой премьерой AMD RYZEN 3000 под брендом T-FORCE были выпущены лучшая память DDR4 и накопитель SSD для новой платформы AMD. Богатые возможности для оверклокинга и совместимость платформы позволяют полностью раскрыть потенциал новейших процессоров AMD.Игровая память T-FORCE DARK Z α DDR4 была специально разработана под новейшие процессоры AMD Ryzen 3000 и материнские платы X570. Чтобы соответствовать техническому уровню процессоров AMD 3000 и платформы X570, память DARK Z α оснащена микросхемами высочайшего качества, прошедшими через интенсивные тесты и проверки. Обладая прекрасными возможностями для разгона и идеальной совместимостью, эта память DDR4 обеспечивает экстремальную производительность на платформе AMD нового поколения. Корпус игровой памяти T-FORCE DARK Z α DDR4 основан на концепции рыцарской брони. Священная верёвка войны обеспечивает более полную защиту. Изысканный чёрный остаётся вечной классикой.Электрохимическое анодирование поверхности и логотип, созданный по технологии электроформовки, подчёркивают высокий технологический статус этой памяти T-FORCE.

X570 – это первая в мире платформа материнской платы с поддержкой PCI-E 4.0. В соответствии со спецификациями новейшей платформы AMD X570 под брендом T-FORCE был выпущен продукт серии CARDEA ZERO, твердотельный накопитель CARDEA ZERO Z440 PCIe Gen4x4 M.2. Благодаря новейшему скоростному интерфейсу PCIe Gen4 x4 накопитель соответствует стандарту NVMe 1.3, а его ёмкость составляет 1ТБ/2ТБ. Скорость последовательного чтения/записи может достигать 5,000/4,400 МБ/с¹ без задержек. Патентованная, толщиной менее 1 миллиметра графеново-медная фольга модулей охлаждения обладает высокими термальными характеристиками, как у мобильных устройств класса High-end, и создаёт эстетическое изящество стиля T-FORCE. В то же время CARDEA ZERO Z440 эффективно устраняет интерференцию устройств на платформе AMD X570 в процессе установки. Накопитель можно установить на все популярные платформы и ноутбуки с разъёмом M.2, что гарантирует высокую скорость и производительность.