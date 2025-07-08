РФ почала виробництво нових 115-мм снарядів для Т-62

8 июля 2025, 14:45

У Росії розпочато серійне виробництво 115-мм осколково-фугасних снарядів ОФ27 для танкової гармати У-5ТС, встановленої на танках Т-62 та їх модифікаціях.

Йдеться про нову партію боєприпасів до застарілих, але активно мобілізованих бойових машин, які дедалі частіше з'являються на фронті.

Головна відмінність ОФ27 — застосування вибухової речовини ТА-20 (тритонал: суміш тротилу та алюмінієвої пудри у пропорції 80/20), замість штатного гексалу (A-IX-2). ТА-20 є дешевшим і менш чутливим, але має нижчу фугасну ефективність.Сам снаряд — це приклад «мобілізаційної артилерії», коли через нестачу сучасних БК РФ відновлює виробництво боєприпасів для радянських платформ. Заміна гексалу на тритонал вказує на дефіцит високоякісних ВР і намагання здешевити серійне виробництво в умовах санкцій і ресурсного тиску.Танки Т-62, незважаючи на архаїчність, активно застосовуються Росією на другорядних ділянках фронту, зокрема для підтримки піхоти або як імпровізовані САУ. Поновлення боєприпасної лінії до них — ознака довгострокового планування утилізації запасів старої бронетехніки.Така практика — ще один індикатор переходу війни на виснаження, де модернізація йде не лише шляхом створення нової техніки, а й через реанімацію та адаптацію радянської спадщини під нові реалії.