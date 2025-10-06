ГлавнаяНовости
6 октября 2025, 15:15

Греція планує передати Україні важку артилерію та сотні тисяч снарядів

Афіни через Чехію надішлють 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм, 150 тисяч снарядів до них, а також тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу Zuni.


