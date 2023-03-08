Іран таємно поставив РФ сотні тисяч снарядів, — Sky News

8 марта 2023, 11:45

За інформацією джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю.



Судна могли перевозити близько 100 млн куль та близько 300 тисяч снарядів.