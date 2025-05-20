По всій Іспанії вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку, — ЗМІ

20 мая 2025, 12:15

Масштабний збій стався після невдалої модернізації мережі. Збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.



Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.