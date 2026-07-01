Японія запускає масштабний дроновий союз з Україною

1 июля 2026, 9:15

Токіо отримає бойовий досвід, а Київ — гроші, технології та вихід на ринок Азії, — пише South China Morning Post.



Японія запускає разом з Україною Japan–Ukraine Drone Cluster, який об’єднає оборонні компанії, виробників, університети та технологічні центри обох країн:

Японія отримає український досвід масового виробництва, бойового застосування та швидкої модернізації дронів, зокрема у сферах ШІ, автономного керування та захисту від РЕБ.

Токіо нарощує безпілотні сили через загрози з боку Китаю та росії й хоче зробити дешеві масові дрони одним із ключових елементів оборони.

Україна натомість може отримати японські інвестиції, електроніку, оптику, мікрочипи та нових виробничих партнерів.

Японські заводи можуть стати базою для випуску українських систем поза досяжністю російських ракет і відкрити доступ до ринків Японії, Тайваню та Філіппін.

Четверо японських офіцерів уже працюють у штабі місії НАТО у Вісбадені, а Японія виділила майже $14,7 млн через програму PURL на нелетальне обладнання для України.

Водночас конкретних рішень про постачання Україні всіх спільно вироблених дронів поки немає.