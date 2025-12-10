Найбільш населене місто світу у 2025 році — вже не Токіо

10 декабря 2025, 11:15

За даними нової доповіді ООН World Urbanization Prospects 2025, світовий урбаністичний лідер змінився:



⏺ 1. Джакарта (Індонезія) — 42 млн людей

⏺ 2. Дака (Бангладеш) — 37 млн

⏺ 3. Токіо (Японія) — 33 млн



Столиця Японії продовжує стрімко втрачати населення і до 2050 року може опуститися аж на сьоме місце.



Кількість мегаполісів із населенням понад 10 млн за останні десятиліття різко зросла:

• 1975 рік — 8 мегаполісів

• 2025 рік — 33

Прогноз ООН: до 2050 року їх буде вже 37, і більшість — в Азії.



З 2000 до 2025 року міське населення світу збільшилося на 1,25 млрд, і половина цього приросту припала лише на п’ять країн: Індію, Китай, Нігерію, Пакистан і США.

У Східній Європі, зокрема в Україні, навпаки, зафіксоване скорочення населення.