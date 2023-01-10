157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили у Франції світовий рекорд передачі даних

10 января 2023, 14:15

Huawei та Orange успішно провели випробування передачі даних зі швидкістю 157 Тбіт/с, встановивши новий світовий рекорд.

Для цього вони використали оптоволокно завдовжки 120 км у мережі Orange на південному заході Франції. Це технічне досягнення впевнено демонструє, що поточна інфраструктура Orange повністю готова до технологій передачі даних, які наступного десятиліття сприятимуть збільшенню трафіка.



У червні 2022 року Huawei уже випустила перше в галузі надширокосмугове рішення Super C + Super L, здатне забезпечити спектр 12 ТГц за оптоволокном із використанням C- та L-діапазонів. У цьому ж випробуванні загальну смугу пропускання було збільшено до 18 ТГц завдяки використанню власних технологій Huawei для S-діапазону й експертизі науково-дослідного центру Huawei у Франції. Для забезпечення загальної пропускної спроможності 157 Тбіт/c усього було застосовано 240 довжин хвиль із використанням удосконаленого Huawei алгоритму групової модуляції високого порядку.

З кожним роком потреба у збільшенні мережевого трафіка різко зростає. Натомість темпи поліпшення ефективності використання спектра не встигають задовольнити цю потребу й наполовину. Це спричинить перенасичення наявних магістральних мереж. Нова технологія дозволить використовувати вже розгорнуті оптоволоконні системи й одночасно нарощувати пропускну здатність, уникаючи витрат на розгортання нових мереж.Відданість інноваціям і дослідженням є та залишиться пріоритетом для обох компаній, аби задовольнити майбутні потреби у трафіку й забезпечити клієнтам доступне підключення.Жіль Бурдон (Gilles Bourdon), віцепрезидент підрозділу дротових мереж та інфраструктури в Orange Innovation, сказав: «Ми стикаємося з постійним зростанням попиту на трафік, тому отримання більшої кількості спектра, а отже, більшої віддачі від наявних активів має для нас вирішальне значення. Це вкрай важливо, оскільки спектральна ефективність таких оптичних систем уже наближається до своєї теоретичної межі. Випробовування, яке ми провели, доводить здатність нашої оптоволоконної інфраструктури пропонувати на 50% більше спектра й ефективно задовольняти потреби наших клієнтів у підключенні та швидкості».Річард Джин (Richard Jin), президент лінійки продуктів Huawei для передачі даних і доступу, прокоментував: «Huawei давно займається стратегічними інвестиціями, дослідженнями та технологічними проривами в галузі оптичних комунікацій, про що свідчить експертиза нашої паризької науково-дослідної групи з оптоволоконних технологій. Ми раді співпрацювати з таким інноваційним оператором, як Orange, щоб разом зробити свій внесок у створення мереж майбутнього».