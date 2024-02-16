Український хакер "заробив" понад 3,5 млн грн на викраденні даних мешканців США

16 февраля 2024, 11:15

Кіберполіцейські встановили, що 31-річний мешканець Вінничини створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.

Для поширення свого вірусу він створив та адміністрував кілька сайтів.Зловмисник отримував доступ до банківських рахунків та інших персональних даних жителів США та Канади і в подальшому продавав викрадені дані іншим особам. За попередніми даними, у такий спосіб підозрюваний «заробив» щонайменше 3,5 мільйона гривень.Правоохоронці провели 3 обшуки. Серед вилученого - автомобіль Mercedes-Benz GLE ринковою вартістю близько 2,5 млн грн.