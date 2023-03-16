Захист персональних даних українців залишається одним із найбільших викликів

16 марта 2023, 11:45

Під час війни проти нашої країни російські хакери намагаються викрасти будь-яку інформацію щодо осіб, які служили або служать в установах сектору безпеки та оборони України.

Про це йдеться у звіті Держспецзв'язку Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

Зловмисники полювали на інформацію про мобілізаційні плани, ротації, підвищення по службі тощо. Ці дані могли бути використані російськими спецслужбами на тимчасово окупованих територіях для репресивних дій проти українців, які там перебувають.



Таким прикладом є угрупування Armageddon / Gamaredon (відстежується CERT-UA за ідентифікатором за UAC-0010), хакери якого полюють за привілейованим / необмеженим доступом до баз даних / каталогів / соціальних реєстрів Національної поліції, оскільки поліція зберігає та обробляє інформацію про автомобілі, рух, камери, дорожні ситуації, арешти тощо. Ці дані можуть бути використані спецслужбами рф також для полювання на конкретних осіб, провокацій та диверсій.



Тож Держспецзв'язку наголошує на важливості захисту персональних даних українців у будь-якій установі, яка має доступ до них: від центральних органів влади – до компаній, які надають послуги та сервіси в галузі розроблення, звʼязку, доступу до інтернету, установ, які мають справу з персональними даними українців.