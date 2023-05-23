Ворог реалізовує складні операції з поєднанням хакерських атак та фейків

23 мая 2023, 11:45

Для посилення ефекту Росія часто використовує кібер- та інформаційні атаки водночас.

Так, у квітні російські хакери здійснили незвичайну кібероперацію, яка складалась із подвійної кібератаки та операції інформаційного впливу.Спочатку відбулася кібератака на одне з міністерств України, а після цього – на одне з українських медіа. Хакери зламали сайт видання і опублікували новину про злам міністерства, з критикою діяльності CERT-UA.Ворог, ймовірно, таким чином намагався викликати в українців недовіру до даних у медіа та до державних органів.