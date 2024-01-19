19 января 2024, 12:15

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони РФ

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 (!) паспортiв військових об’єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проектна документація.

Хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.
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