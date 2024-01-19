Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони РФ

19 января 2024, 12:15

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 (!) паспортiв військових об’єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проектна документація.Хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.