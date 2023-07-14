Хакерське угруповання Armageddon нарощує активність в ІТ-системах України

14 июля 2023, 15:15

Фахівці CERT-UA проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, що використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угрупувань – UAC-0010 (Armageddon / Gamaredon).

Нагадаємо, до нього належать колишні «офіцери» із СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили Батьківщину і почали прислужувати РСБ РФ.

Основним завданням угрупування є кібершпигунство щодо сил безпеки та оборони України. Також відомо щонайменше про один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.- Як атакують▪️ Як вектор первинної компрометації хакери здебільшого використовують електронні листи та повідомлення в месенджерах (Telegram, WhatsApp, Signal), які розсилають через заздалегідь скомпрометовані облікові записи. Найпоширеніший спосіб – надсилання жертві архіву, що містить HTM або HTA-файл, відкриття якого ініціює ланцюг інфікування.▪️ Для розповсюдження шкідливих програм передбачена можливість ураження знімних носіїв інформації, легітимних файлів (зокрема, ярликів), а також модифікації шаблонів Microsoft Office Word, що забезпечує інфікування всіх створюваних на ЕОМ документів через додавання відповідного макросу.▪️ Після початкового ураження зловмисники можуть викрадати файли з розширеннями .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .txt, .jpg, .jpeg, .pdf, .ps1, .rar, .zip, .7z, .mdb протягом 30-50 хвилин – здебільшого із застосуванням шкідливих програм GAMMASTEEL.▪️ Комп’ютер, що функціонує в ураженому стані близько тижня, може налічувати від 80 до 120 і більше шкідливих (інфікованих) файлів, без урахування тих файлів, що будуть створені на знімних носіях інформації, які будуть підключатися протягом цього періоду до ЕОМ.