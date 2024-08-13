В Міноборони розробили нові процедури виконання польотів для тактичної авіації

13 августа 2024, 11:45

Відповідний наказ містить вказівки, пояснення та тлумачення, розроблені Головним управлінням державної авіації України.

Вони допоможуть безпечно експлуатувати повітряні судна тактичної авіації вітчизняних та західних зразків.Спеціально створена робоча група в Повітряних силах Збройних сил України вже займається впровадженням нових стандартів.

«Наша тактична авіація має нові процедури виконання польотів відповідно до стандартів НАТО, що посилить спроможності ЗСУ. Рухаємося вперед і робимо усе можливе, щоб Збройні сили України мали перевагу на полі бою», - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.