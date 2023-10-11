Apple оновить програмне забезпечення iPhone 12, щоб виконати вимоги Франції

11 октября 2023, 13:15

Компанія дала пояснення розбіжностей між висновками французьких регуляторів і висновками інших країн, де iPhone 12 був дозволений до продажу.

У статті Apple заявила, що вже більше десяти років iPhone оснащені датчиками, які дозволяють телефону визначати, коли він знаходиться поруч з тілом користувача, щоб утримувати потужність передачі на нижчому рівні. Коли телефон не знаходиться поблизу тіла - наприклад, коли він лежить на столі - пристрій використовує дещо вищий рівень передачі.Також Apple заявила, випустить оновлення програмного забезпечення, яке стане широко доступним для користувачів цього місяця, і яке вимикає технологію розпізнавання тіла, утримуючи телефон на більш низькому рівні потужності передачі весь час.