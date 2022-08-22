Що таке шкідливе програмне забезпечення? Якої шкоди воно може завдати?

22 августа 2022, 13:45

Шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ) – це програмне забезпечення, яке за умови запуску може завдати шкоди пристрою різними способами, зокрема – призвести до:

▪️блокування пристрою та його непридатності для використання;▪️крадіжки, видалення або шифрування даних;▪️використання пристрою для атак на інші пристрої;▪️отримання кіберзловмисниками інформації щодо облікових даних, які дозволяють дістати доступ до систем або служб, якими ви користуєтесь;▪️використання для незаконного майнингу криптовалюти на вашому пристрої;▪️використання платних послуг на основі ваших даних (наприклад, телефонні дзвінки на платні номери) тощо.Серед найвідоміших видів ШПЗ – віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку https://cert.gov.ua/recommendation/2502.Як може поширюватися ШПЗ:через електронні листи із небезпечними вкладеннями або посиланнями,шляхом експлуатації зловмисником вразливостей систем,через флеш-носії,при використанні неліцензійних копій програмного забезпечення,при завантаженні програмного забезпечення з неофіційних ресурсів тощо.Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення:▪️завантажуйте програми лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника,▪️не відкривайте підозрілих посилань і вкладень, надісланих на e-mail від невідомих відправників,▪️використовуйте та вчасно оновлюйте антивіруси та програмне забезпечення,▪️скануйте антивірусом флеш-носії та завантажені файли перед відкриттям,▪️не підключайте периферійних пристроїв невідомого походження тощо.