22 августа 2022, 13:45

Що таке шкідливе програмне забезпечення? Якої шкоди воно може завдати?

Шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ) – це програмне забезпечення, яке за умови запуску може завдати шкоди пристрою різними способами, зокрема – призвести до:

▪️блокування пристрою та його непридатності для використання;
▪️крадіжки, видалення або шифрування даних;
▪️використання пристрою для атак на інші пристрої;
▪️отримання кіберзловмисниками інформації щодо облікових даних, які дозволяють дістати доступ до систем або служб, якими ви користуєтесь;
▪️використання для незаконного майнингу криптовалюти на вашому пристрої;
▪️використання платних послуг на основі ваших даних (наприклад, телефонні дзвінки на платні номери) тощо.

Серед найвідоміших видів ШПЗ –  віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку https://cert.gov.ua/recommendation/2502.

Як може поширюватися ШПЗ:

 через електронні листи із небезпечними вкладеннями або посиланнями,

 шляхом експлуатації зловмисником вразливостей систем,

 через флеш-носії,

 при використанні неліцензійних копій програмного забезпечення,

 при завантаженні програмного забезпечення з неофіційних ресурсів тощо.

Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення:

▪️завантажуйте програми лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника,
▪️не відкривайте підозрілих посилань і вкладень, надісланих на e-mail від невідомих відправників,
▪️використовуйте та вчасно оновлюйте антивіруси та програмне забезпечення,
▪️скануйте антивірусом флеш-носії та завантажені файли перед відкриттям,
▪️не підключайте периферійних пристроїв невідомого походження тощо.
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