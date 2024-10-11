DELTA увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем

11 октября 2024, 12:15

Серед лідерів також штабний комплекс «Кропива» та програмне забезпечення «Віраж-планшет».

За результатами другого опитування в застосунку Армія+, кожен другий військовий щодня користується бойовими ІТ-системами, переважно для отримання інформації про ворога. Серед функцій, яких не вистачає, користувачі найчастіше згадували захищені чати, а також розширення можливостей спостереження та аналізу на основі даних.Команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ проаналізувала результати опитування. Зокрема, у системі DELTA вже ведеться робота над покращенням функціоналу чату для безпечного спілкування.

В опитуванні взяли участь близько 10 000 військових, які відповідали на шість питань про використання бойових систем.