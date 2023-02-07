В Украине внедрили систему Delta в Силы обороны

7 февраля 2023, 12:15

Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве - ноутбуке, планшете или в мобильном телефоне.

Помимо этого, к платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов. Delta разместили в интернет-облаке за пределами Украины, чтобы оградить систему от ракетных и кибератак врага.