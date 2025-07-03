Иранская ядерная программа отброшена назад на два года — Пентагон

"Мы считаем, и, конечно, все разведданные, которые мы видели, привели нас к мысли, что эти объекты Ирана были полностью уничтожены. [...] Мы отбросили их программу на один-два года, по крайней мере, таковы оценки разведки министерства [обороны]", — сказал спикер Пентагона Шон Парнелл на брифинге.
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