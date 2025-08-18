В Стэнфонде изобрели чип, который способен читать мысли

18 августа 2025, 10:45

Учёные из Стэнфорда испытали экспериментальный мозговой имплант, который способен «читать» мысли человека и превращать их в текст с точностью до 74%.

В исследовании использовался интерфейс мозг–компьютер, фиксирующий активность нейронов в зоне, отвечающей за речь. Участников просили лишь представлять слова, после чего искусственный интеллект обучался распознавать их.Разработка даёт надежду людям, которые утратили способность говорить, ведь в будущем такая технология может помочь им общаться так же свободно, как и при обычной речи.Исследователи также добавили пароль для защиты от нежелательного считывания мыслей, который распознается с точностью 99%.