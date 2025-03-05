Daily Mail: США запретили Британии передавать разведданные Киеву

Согласно Daily Mail, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения Минобороны получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.
Отмечается, что США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, базирующиеся в Киеве. Согласно изданию, запрет связан с недавней перепалкой американского президента Трампа и его украинского коллеги Зеленского в Белом доме.
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