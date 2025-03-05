5 марта 2025, 11:15

Daily Mail: США запретили Британии передавать разведданные Киеву

Согласно Daily Mail, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения Минобороны получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.



Отмечается, что США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, базирующиеся в Киеве. Согласно изданию, запрет связан с недавней перепалкой американского президента Трампа и его украинского коллеги Зеленского в Белом доме.

