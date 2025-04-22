22 апреля 2025, 9:45

В Пентагоне отрицают, что Хегсет публиковал секретные данные в чате Signal

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что СМИ пытаются "уничтожить всех", кто поддерживает президент США Дональда Трампа.



"Они [СМИ] опирались только на слова людей, уволенных на этой неделе, и, похоже, у них есть мотив саботировать действия министра и президента. Ни в одном из разговоров в Signal не было секретной информации, как бы они ни пытались изложить эту историю", — написал он в Х.

