США поставляют на мировой рынок 43% оружия

18 февраля 2026, 10:15

Госсекретарь США Рубио и глава Пентагона Хегсет заявили, что Вашингтон сохраняет доминирующие позиции на мировом рынке вооружений.

В совместной публикации для USA Today они отметили, что на американские поставки приходится около 43% глобального экспорта оружия.

Общий объем заказов американских вооружений со стороны иностранных партнеров достиг $900 млрд, но союзникам приходится ждать уже оплаченные поставки несколько лет. В материале указывается, что текущий портфель насчитывает более 16.000 заказов для 190 стран и регионов.В то же время отмечается, что заказчикам американского оружия приходится годами ожидать поставок из-за недостаточно быстрой работы военно-промышленного комплекса. «Сохранение рекордного спроса, чрезмерная загруженность производственных мощностей и увеличение сроков поставок подорвут национальную безопасность США и их торговлю в сфере обороны. Вместо того, чтобы укреплять Америку, эти длительные сроки побуждают наших союзников обращаться к другим поставщикам, которые утверждают, что могут обеспечить более быструю доставку, даже если они предлагают продукцию более низкого качества», - говорится в статье.В заключение Рубио и Хегсет заявили о планах изменить подходы к закупке оборудования и выстраиванию взаимодействия с предприятиями, привлекая новые источники капитала и формируя цепочки поставок. По их оценке, это должно повысить предсказуемость и ускорить поставки американских вооружений глобальным партнерам.