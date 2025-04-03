3 апреля 2025, 9:15

США требуют от Европы покупать оружие у них — Reuters

Агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что чиновники США заявили своим европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали закупать оружие американского производства.



Послания, сделанные Вашингтоном в последние недели, прозвучали в тот момент, когда ЕС предпринимает шаги по развитию европейской оружейной промышленности, при этом ограничивая закупки некоторых видов американского оружия.



В частности, 25 марта госсекретарь Марко Рубио сказал министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что Соединенные Штаты хотят продолжать участвовать в оборонных закупках стран ЕС. Рубио заявил, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно.



Рубио во время своего визита в Брюссель на этой неделе, где он будет присутствовать на встрече министров иностранных дел стран НАТО, планирует обсудить эту тему с европейцами.

