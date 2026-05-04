В США одобрили продажу оружия Ближнему Востоку на $8,6 млрд - Reuters

4 мая 2026, 17:15

Как сообщает агентство, госсекретарь США Марко Рубио признал ситуацию в регионе чрезвычайной, что позволило обойти согласование с Конгрессом.

В частности, утверждена продажа:

Катару - ПВО Patriot на $4,01 млрд, а также высокоточные системы APKWS на $992,4 млн;

Кувейту - системы APKWS на $2,5 млрд;

Израилю - APKWS на $992,4 млн;

ОАЭ - системы APKWS на $147,6 млн.



Тем временем Financial Times сообщает, что США предупредили европейских союзников о возможных задержках поставок вооружений из-за сокращения резервов. Соответствующие сигналы получили Великобритания, Польша, Литва и Эстония.