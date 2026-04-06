Минэнерго Кувейта: Иран атаковал электростанцию и завод по опреснению воды

6 апреля 2026, 8:45

Представитель Министерства энергетики Кувейта Фатима Аббас Джаухар Хаят сообщила, что одна из электростанций и завод по опреснению воды подверглись атаке со стороны Ирана.

По ее словам, в результате был нанесен материальный ущерб, о пострадавших не сообщалось.Хаят отметила, что на место падений были направлены технические и аварийно-спасательные группы для устранения последствий инцидента, подчеркнув, что безопасность и стабильность электро- и водоснабжения являются первостепенной задачей страны.