Reuters: РФ предоставляет Ирану киберподдержку и спутниковые снимки

8 апреля 2026, 10:15

Российские спутники провели десятки детальных съемок военных объектов и критических точек на Ближнем Востоке, чтобы помочь Ирану атаковать силы США и другие цели, говорится в отчете украинской разведки, оказавшемся в распоряжении Reuters.

Сообщается, что с 21 по 31 марта российские спутники провели как минимум 24 съемки 46 объектов в 11 странах Ближнего Востока. Среди целей — военные базы США, аэропорты и нефтяные поля. Спустя всего несколько дней после съемки эти объекты подвергались ударам иранских баллистических ракет и дронов. Девять съемок касались Саудовской Аравии (включая поиск систем THAAD). Также под наблюдение попали объекты в ОАЭ, Иордании, Турции, Кувейте, Израиле, Катаре, Ираке, Бахрейне и база Диего-Гарсия. Россия также активно снимает Ормузский пролив.Отмечается, что российский спутник снял базу в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана 27 марта. В результате был поражен американский самолет AWACS E-3 Sentry. На следующий день спутник снова пролетел над базой, чтобы оценить ущерб.Украина заявляет о прямой координации российских и иранских хакерских групп через Telegram. Российские группы Z-Pentest Alliance, NoName057(16) и DDoSia Project сотрудничают с иранской Handala Hack. К примеру, в марте они синхронно опубликовали данные доступа к системам управления критической инфраструктурой Израиля. Иранские хакеры также используют российские сервера в Челябинске для регистрации своих доменов.