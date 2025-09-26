Иран начал восстанавливать ракетные объекты, атакованные Израилем

26 сентября 2025, 8:45

Иран начал восстановление объектов по производству ракет, которые были атакованы Израилем во время 12-дневной войны в июне.

Об этом пишет Associated Press, со ссылкой на спутниковые снимки. Однако, как отмечают эксперты, на ключевых площадках по-прежнему отсутствует важный элемент - крупные планетарные миксеры, используемые для производства твердого ракетного топлива.По данным AP, восстановительные работы ведутся на объектах в Парчине недалеко от Тегерана и Шахруде на севере страны. На снимках, сделанных в сентябре, зафиксировано строительство и ремонт зданий, включая цеха смешивания топлива. Отмечается, что активное восстановление этих объектов подчеркивает стратегическую важность ракетной программы для Ирана. При этом ядерные объекты, подвергшиеся атакам, не вызвали такой же активности по восстановлению.